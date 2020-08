Serie A: Ciro Immobile égale le record d'Higuain avec un 36e but cette saison

Ciro Immobile est entré dans l'histoire de la Serie A samedi soir en plantant son 36e but de la saison en championnat à l'occasion de la dernière journée face à au Napoli

Le buteur de la Lazio a fait mouche à la 22e minute pour répondre au but de Fabian Ruiz mais surtout pour égaler le record de buts en une saison détenu par Gonzalo Higuain (2015-2016). Cette saison-là, l'Argentin avait réalisé deux passes décisives alors que l'attaquant italien en a délivré huit.

Meilleur buteur du championnat italien avec cinq longueurs d'avance sur Cristiano Ronaldo (31 buts), Immobile s'adjuge en prime le Soulier d'Or de meilleur buteur européen. Avec ses 36 buts, il devance le Polonais du Bayer Munich Robert Lewandowski (34 buts) et Ronaldo donc. Lionel Messi, meilleur buteur en Espagne, a marqué 25 buts. En Angleterre, Jamie Vardy s'est arrêté à 23.

Immobile est le troisième Italien et le troisième joueur de Serie à remporter le Soulier d'Or européen après Luca Toni (2006, Fiorentina) et Francesco Totti (2007, AS Rome). Il met un terme à l'hégémonie de Lionel Messi, vainqueur ces trois dernières années et détenteur du record avec 6 victoires.

Cette belle soirée pour Immobile n'a pas coïncidé avec celle de la Lazio, finalement battue 3-1 à cause notamment de deux assists délivrés par Dries Mertens.