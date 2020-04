Sarri vide son sac : il a détesté la vie en Angleterre

Réputé pour le jeu offensif qu'il prône, c'était le cas à Naples avec Dries Mertens notamment, Maurizio Sarri avait débarqué sur le banc de Chelsea en début de saison dernière. L'épisode a tourné court, le tacticien étant remercié au bout d'un seul exercice (laissant sa place à Frank Lampard). Il avait malgré tout remporté l'Europa League avec les Blues. Il a vidé son sac dans la presse italienne.

"Je ne souhaite plus jamais vivre en Angleterre. Je ne comprends pas comment les Italiens qui y vivent font. Du point de vue footballistique, c'est très différent naturellement. Le championnat anglais me manque. Le niveau technique est extraordinaire et l'atmosphère est incroyable", a précisé Sarri.

L'Italien est donc retourné au pays, à la Juventus Turin. La Vieille Dame occupe le premier rang de l'élite italienne, devant la Lazio Rome et l'Inter.