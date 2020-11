Sans Ronaldo, la Juventus de nouveau accrochée par Benevento

La Juventus, sans Cristiano Ronaldo laissé au repos, a de nouveau concédé un nul, son cinquième en neuf matches de Serie A, samedi face au promu Benevento (1-1).

Les Turinois, en quête d’un dixième scudetto consécutif, restent cinquièmes du classement à trois points du leader, l’AC Milan.

Alvaro Morata, l’indispensable du moment à la Juve, avait pourtant ouvert la marque d’un joli tir du gauche (21e). L’Espagnol, auteur mardi du but de la qualification en Ligue des champions dans le temps additionnel contre Ferencvaros (2-1), a donc marqué six buts lors de ses six derniers matches.

Mais Benevento est apparu à l’image de son entraîneur "Pippo" Inzaghi, quand il jouait à l’AC Milan aux côtés d’Andrea Pirlo : accrocheur et combatif jusqu’au bout. Le promu a égalisé dans le temps additionnel de la première mi-temps, sur une belle volée de Letizia (45e+3), puis a courbé l’échine en seconde période sans plier.

Morata a manqué par deux fois l’occasion d’être de nouveau le sauveur de la Juve mais sa tête puis sa frappe appuyée sont passées de peu à côté (52e, 62e).

Paolo Dybala a cadré une frappe bien sortie par le gardien des promus (86e), lors d’une fin match à sens unique qui s’est terminée dans une certaine confusion, Morata a même été expulsé après le coup de sifflet final, pour avoir protesté (90e+7).