Sans Castagne, l'Atalanta en colle 7 au Torino, Ilicic marque des 50 mètres

L’Atalanta Bergame n’a eu aucune pitié pour le Torino samedi soir à l’occasion de la 21e journée de Serie A. L’équipe de Timothy Castagne, absent en raison d’une inflammation au genou, a refilé un 0-7 tonitruant à son adversaire du jour. Les Bergamasques ont notamment fait la différence grâce à un Josip Ilicic en état de grâce. Le Slovène s’est offert un triplé (17e, 53e et 54e), s’est procuré un penalty transformé par Duvan Zapata (45e+1) et a signé le geste technique de la soirée avec un lob du milieu de terrain.

Les trois autres buts de l’Atalanta ont été inscrits par Robin Gosens (29e) et Luis Muriel (86e et 88e). Totalement dépassé, le Torino a terminé la rencontre à 9 suite aux exclusions d’Armando Izzo (76e) et Sasa Lukic (89e).

Grâce à ces sept buts, l’Atalanta a signé la victoire la plus ample de son histoire en Serie A. Avec 57 buts en 21 matches, la 'Dea' est de loin la meilleure attaque du championnat italien. Battue par la Spal lundi soir, l’Atalanta est 5e de Serie A avec 38 points comme l’AS Roma, attendue par le derby dimanche.