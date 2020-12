Sale soirée et 1ère défaite pour la Juventus qui en prend 3 contre la Fiorentina

La Vieille Dame abordait pourtant ce duel face au rival florentin avec une confiance retrouvée après la démonstration de force effectuée face à Parme samedi. Mais ce mardi, l’équipe d ’Andrea Pirlo a semble-t-il oublié son pressing rageur et son efficacité redoutable au vestiaire en négociant très mal son début de match.

La Juventus se souviendra longtemps de cette claque à domicile face à la Fiorentina. Battus 0-3 dans leur stade, les Turinois ont signé leur première défaite de la saison en Serie A qui – associée aux six partages obtenus jusqu’ici – les handicape sérieusement au classement.

Brouillons et un peu dépaysés, les 'Gobbi' ont attendu la deuxième période pour se montrer du côté des cages de Dragowski. Mais ni Cristiano Ronaldo ni Alvaro Morata ne sont parvenus à trouver la clé pour contourner une Fiorentina bien regroupée mais qui a risqué de concéder deux penalties sur Ronaldo et Bernardeschi.

Les Toscans ont profité du dernier quart d’heure pour frapper en contre en forçant Alex Sandro au but contre son camp (76e) et en faisant 0-3 via l'ancien de la maison Martin Caceres (81e).

Incapable de gagner depuis huit matches de Serie A, la Fiorentina se donne de l’air et devient la première équipe à battre la Juventus avec trois buts d’écart à l’Allianz Stadium. La dernière défaite de la Juventus par trois buts d'écart à domicile remonte au 6 janvier 2011 (1-4 contre Parme).

Au classement, la Juventus marque le pas (également à cause de la victoire sur tapis vert contre Naples qui lui a été enlevée). Avec 24 points, elle est 3e à 7 points de l’AC Milan qui a l’opportunité d’en prendre 10 d’avance mercredi soir.