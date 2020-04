Saelemaekers : "Deux semaines d'isolement à mon retour d'Italie, je suis un citoyen comme tout le monde"

"Nous sommes des citoyens comme tout le monde"

Alexis Saelemaekers - © MIGUEL MEDINA - AFP

"Pour nous, sportifs, c'est compliqué d'aller s'entraîner en cette période de confinement et de pouvoir pratiquer notre sport comme on le souhaite, a repris le joueur de l'AC Milan. Mais nous devons faire face à ça comme tout le monde, on est des citoyens comme tout le monde. En Italie, la situation devenait de plus en plus dangereuse, et j'ai décidé de revenir à Bruxelles. Dès que je suis revenu ici, j'ai pris l'initiative de faire un test pour voir si je n'étais pas affecté par ce virus, et le test s'est révélé négatif. je suis quand même resté pendant deux semaines tout seul en isolement, chez moi. Maintenant, je prends mes précautions et je fais très attention. En Italie, ils espèrent toujours reprendre le championnat, j'ai entendu la date de début juin. Je me tiens prêt pour cette reprise !"