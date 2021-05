Saelemaekers contribue au succès de l'AC Milan qui se relance face Benevento

Il a ensuite fallu attendre la 60e et le but de Theo Hernandez pour que les Rossoneri puissent souffler et aborder la dernière demi-heure en toute tranquillité. Ce succès fait énormément de bien à l'AC Milan qui remonte provisoirement à la 2e place du championnat avec 69 points. Dimanche, l'Atalanta (68 pts), Naples (66 pts) et la Juventus (66 pts) auront l'occasion de le dépasser ou de revenir à sa hauteur.

En fond de grille, Benevento continue d'enchaîner les mauvais résultats et reste 18e et 1er relégable avec 31 points.