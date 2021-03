Entre 1984 et 1987, Karl-Heinz Rummenigge a fait les beaux jours de l'Inter Milan après avoir défendu pendant dix ans les couleurs du Bayern Munich.

L'actuel CEO de l'ogre bavarois, qui sera remplacé par Oliver Kahn à la fin de l'année civile, a été invité par La Gazetta dello Sport à donner son avis sur les performances actuelles du club milanais, et plus particulièrement sur celles de Romelu Lukaku, qui occupe le poste qui lui était dévolu à l'Inter il y a environ 35 ans...

"L’Inter Milan ne doit pas perdre sa concentration, ni penser qu’il a déjà gagné le Scudetto, a souligné Karl-Heinz Rummenigge dans les colonnes du quotidien italien La Gazetta dello Sport. S’ils ne commettent pas ces erreurs, le titre ne peut pas leur échapper. Ils sont performants, et tactiquement très intéressants. Antonio Conte a fait du super boulot, ce n’est plus la même équipe que lorsqu’il est arrivé il y a deux ans. Leur défense est fiable, et devant, ils sont exceptionnels. Lautaro Martinez et Romelu Lukaku se débrouillent vraiment bien. Peut-on le comparer au joueur que j’étais à l’Inter ? Non, il est différent ! Physiquement, c’est un géant... mais il a aussi une bonne technique. Son jeu, ce n’est pas que du physique, il l’a encore prouvé lors du derby milanais en délivrant un assist exceptionnel à Lautaro Martinez. Ses qualités techniques, on ne les a pas vraiment vues à Manchester United. Il a pu renaître grâce à l’Inter."