Ronaldo répond au bijou de Nainggolan : 1-1 dans le 'Derby d'Italia'

L’Inter et la Juventus se sont neutralisés (1-1) à San Siro samedi soir dans le ‘Derby d’Italia’ comptant pour la 34e journée de Serie A. Titulaire, Radja Nainggolan a illuminé la soirée en ouvrant le score d’une sublime reprise de volée à la 7e minute. Très actif, il a cédé sa place à la 74e minute après l’égalisation de Cristiano Ronaldo, auteur de son 20e but en Serie A cette saison et de son 600e en club.

Déjà championne, la Juventus compte 88 points et ne peux plus égaler son record de points (102) établi sous Antonio Conte. Ce résultat fait aussi grimacer l'Inter qui veut s'assurer au plus vite d'une place en Ligue des Champions. Les 'Nerazzurri' sont 3e avec 61 points mais voient la Roma revenir à trois longueurs. L'AC Milan (56 pts) et l'Atalanta (56 pts) peuvent revenir à deux points en cas de victoire ce week-end.