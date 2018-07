Ronaldo quitte le Real après neuf saisons pour s'engager avec la Juventus

Cristiano Ronaldo n'est plus un joueur du Real Madrid. C'est ce qu'a officialisé le club madrilène ce mardi sur ses réseaux sociaux. La star portugaise s'est accordée avec la Juventus de Turin, a encore confirmé le Real sur son site internet. "Conformément à la volonté et aux demandes exprimées par le Cristiano Ronaldo, le Real a donné son accord pour son transfert à la Juventus FC."

"Aujourd'hui, le Real Madrid veut exprimer sa gratitude envers ce joueur qui a montré qu'il était le meilleur du monde et qui a marqué une des époques les plus brillantes de l'histoire de notre club et du football mondial", a écrit le Real.

Ronaldo, qui a remercié ses supporters dans une lettre, son agent Jorge Mendes et le président de la Juventus Andrea Agnelli se sont rencontrés en Grèce où le Portugais est en vacances. Ils sont tombés d'accord et Ronaldo se liera à la Vieille Dame pour quatre ans et un salaire annuel de 30 millions d'euros. L'indemnité de transfert en faveur du Real Madrid sera de 100 millions, a annoncé la Juventus en début de soirée.

Il y a neuf ans, les Merengue en avaient déboursé 94 pour l’arracher à Manchester United. Entre-temps, Ronaldo est devenu une légende du Real Madrid avec 450 buts en 438 matches. Monstrueux. A cela s’ajoutent 16 titres dont quatre Ligues des Champions, deux Liga's et deux Coupes du Roi.