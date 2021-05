Inter Milan - AS Roma : Le 3-1 de Romelu Lukaku - Serie A - 12/05/2021 Sacré Champion d'Italie depuis une dizaine de jours, l'Inter Milan continue de faire la pluie et le beau temps en Serie A. Quatre jours après leur large victoire face à la Sampdoria, les hommes d'Antonio Conte affrontent la Roma et se sont imposés 3-1, grâce notamment à un nouveau but et à un nouvel assist de Romelu Lukaku !