Romelu Lukaku sera encore ménagé contre la SPAL

Romelu Lukaku a déjà été laissé au repos lors de la victoire contre Torino. Ce sera encore le cas ce jeudi contre la SPAL, la lanterne rouge.



Antonio Conte ne veut prendre aucun risque avec son attaquant, victime des problèmes musculaires. Il souffre du dos et des adducteurs. Le but est de "retaper" Big Rom pour le déplacement à l’AS Roma et le sprint final de la Série A.



Le podium et l'Europa League en ligne de mire



L’Inter est toujours en lice pour le podium. Si le titre semble difficilement accessible – la Juve possède 8 points d’avance – la lutte à trois pour la deuxième place s’annonce haletante. L’Atalanta, l’Inter et la Lazio se tiennent en un point.



Auteur de 20 buts cette saison en championnat, Lukaku sera un atout important dans la dernière ligne droite de la Série A. Sans oublier l’Europa League où l’Inter doit affronter Getafe en 1/8e de finale.