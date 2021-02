Romelu Lukaku s'offre un doublé face à la Lazio et atteint la barre des 300 buts

L’Inter avait l’occasion de prendre la tête de la Serie A suite au faux pas du Milan AC la veille à la Spezia (2-0).

Le message a bien été reçu par Romelu Lukaku. Le Diable Rouge ouvre tout d'abord la marque sur penalty en prenant Reina à contre-pied (20e).

Il double ensuite la mise juste avant la mi-temps dans un face-à-face avec Reina et inscrit par la même occasion le 300e but de sa carrière. Une barre qu'il a bien failli ne pas dépasser ce soir puisque son but avait été annulé dans un premier temps pour une position de hors-jeu avant de finalement être validé par la VAR.

En deuxième mi-temps, Lukaku va se transformer en passeur sur une action qui lui est propre, lancé dans le dos de la défense, il résiste au retour de Parolo avant de glisser le ballon à Lautaro Martinez qui n'a plus qu'à finir dans le but vide.