Romelu Lukaku marque son 19e but, l'Inter gagne au Torino et met la pression sur la concurrence

L'Inter Milan d'Antonio Conte était en visite du côté du Torino dimanche après-midi et a ramené trois points de son déplacement (1-2). Romelu Lukaku a une fois de plus marqué. Il s'agit de son 19e but en Serie A cette saison. Le Belge a converti un penalty à la 62e minute, en trompant Salvatore Sirigu à contrepied. C'est le cinquième penalty converti de sa saison en Serie A. Ce but lui permet de revenir à une longueur de Cristiano Ronaldo, leader du classement des buteurs avec 20 réalisations.

►►► À lire aussi : Lukaku critiqué... Jacobs répond : "S'il lui arrive quelque chose à l'Euro, qui mettra-t-on ?"