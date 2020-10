Romelu Lukaku en pleine forme! - © MARCO BERTORELLO - AFP

Romelu Lukaku marque (encore) et montre la voie à l'Inter Milan face au Genoa - Serie A -... Il marque comme il respire, ou presque, Romelu Lukaku s’est une nouvelle fois montré décisif avec l’Inter Milan. Il a ouvert le scores de la cinquième journée de Seria face au Genoa. Jusqu’au-boutiste, le Diable a inscrit ce but en étant quasiment couché par terre. De cette façon, il a montré la voie aux Milanais, qui ont ensuite doublé la mise par D’Ambrosio, 0-2, c’est d’ailleurs le score final. Une victoire importante pour l’Inter qui fait un bond au classement alors que Naples et la Juventus doivent encore jouer.