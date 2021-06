Romelu Lukaku : "Je reste à l’Inter, je veux gagner avec un San Siro rempli"

Le Diable Rouge Romelu Lukaku, récemment élu meilleur joueur de Serie A, a exclu jeudi de quitter l’Inter Milan alors que des rumeurs lui prêtaient l’intention de partir dans le sillage de l’entraîneur Antonio Conte, qui l’avait fait venir en Lombardie.

"Oui, je reste à l’Inter. Je ne devrais peut-être pas le dire maintenant, mais j’ai déjà parlé avec l’homme qui devrait devenir le nouvel entraîneur. C’était une conversation très positive", a déclaré Lukaku à la chaîne belge VTM.

L’ancien entraîneur de la Lazio Simone Inzaghi est annoncé comme le successeur de Conte, qui quitte le club après avoir remporté le titre de champion d’Italie.

"Le défi est de gagner à nouveau. Je me sens bien à l’Inter. J’ai finalement gagné quelque chose, ça m’a plu et je veux le refaire, peut-être cette fois avec un San Siro rempli", a dit l’ancien joueur de Manchester United, de Chelsea et d’Everton.

Cette saison, Lukaku a été le meilleur buteur de l’Inter avec 24 buts en Championnat et 30 toutes compétitions confondues.