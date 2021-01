Romelu Lukaku (Inter Milan) plante un doublé opportuniste face à Benevento

Ce samedi soir, suite de la vingtième journée de Serie A, le championnat d’Italie de football. L’Inter Milan accueille Benevento... et l’inévitable Romelu Lukaku a encore secoué les filets. Peu après l’heure de jeu, à la 67e minute de jeu, sur une relance catastrophique du portier adverse, l’attaquant belge surgit pour marquer son 13e but en championnat cette saison.

L'avant des Diables Rouges ne tremble pas au moment d'inscrire le troisième but de son équipe. Improta (7e), contre son camp, et Lautaro Martinez (57e) avaient alimenté le marquoir avant Lukaku. Ce dernier affiche autant de maitrise pour la quatrième réalisation de l'Inter, à la 78e minute. Bien servi dans l'axe, celui qui s'est frotté à Zlatan Ibrahimovic il y a quelques jours se retourne et ponctue l'addition de la soirée d'un pied gauche assuré et placé. Le gaucher de 27 ans totalise donc dorénavant 20 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Lukaku, qui n'avait plus marqué en Serie A depuis le 3 janvier dernier (soit quatre rencontres complètes), cède sa place quelques instants plus tard. Succès net et sans bavure de l'Inter (4-0), qui confirme ainsi sa deuxième position derrière le Milan AC (44 contre 46 points au leader).