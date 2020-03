Romelu Lukaku fait un don de 100.000 euros à un hôpital milanais

Romelu Lukaku va faire un don de 100.000 euros à l'hôpital San Raffaele, près de Milan, qui a été gravement touché par le coronavirus. Le geste généreux a été annoncé vendredi dans un message vidéo sur la page Twitter de son club, l'Inter Milan.

"En ces temps difficiles, nous devons être unis et rester à la maison", explique le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, qui est également en quarantaine à Milan. "L'Italie est un pays incroyable qui a fait tant de bonnes choses pour moi et ma famille. C'est pourquoi je veux aider ce pays en faisant un don de 100.000 euros à l'hôpital San Raffaele. Ce serait formidable si vous pouviez soutenir la population et les hôpitaux également. Restons unis. Beaucoup de force pour tous".

L'Inter Milan fait référence dans le tweet avec le message vidéo de Lukaku à une campagne de financement participatif sur Facebook pour soutenir l'hôpital Luigi Sacco qui travaille à la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19.

Romelu Lukaku a rejoint au mois d'août de cette saison l'Inter Milan en provenance de Manchester United. Le montant de la transaction s'est élevé à 65 millions d'euros.