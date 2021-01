Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic suspendus un match suite à leurs cartes

Le tête à tête entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic a marqué l’actualité de la semaine. Les deux joueurs seront chacun suspendus une rencontre en Coupe.



A ce stade, les instances sportives italiennes ont simplement entériné les conséquences des cartons reçus par les attaquants lors de la rencontre de Coupe d’Italie entre l’Inter et l’AC Milan.



Romelu Lukaku a hérité d’un carton jaune suite à "l’incident". Il s’agit de son deuxième bristol en Coppa, il est donc suspendu pour accumulation de cartons. Il manquera la manche aller de la demi-finale le 2 février contre la Juventus.



Zlatan Ibrahimovic a été jauni à deux reprises avant d’être exclu. Il devra donc logiquement purger un match de suspension.



On s’en tient donc ici à des sanctions purement administratives. Il n’est pour l’instant pas question de "peine" supplémentaire en raison des propos qui ont été tenus.



Ce premier volet refermé, la FIGC peut encore décider d’ouvrir une enquête. Le parquet fédéral de la FIGC va étudier le rapport de l’arbitre et pourrait utiliser les images télévisées si nécessaire.

L’autre affiche des demies de la Coupe d’Italie opposera Naples à l’Atalanta. Les matches retour sont prévus les 9 et 10 février, respectivement à Turin et Bergame.