Romelu Lukaku déjà buteur avec l'Inter, vainqueur spectaculaire contre la Fiorentina

L'Inter s'est sorti d'une situation très délicate samedi soir pour son premier match de la saison en Serie A face à la Fiorentina. Menés 2-3 à trois minutes du terme, les 'Nerazzurri' ont renversé la vapeur pour finalement s'imposer 4-3 grâce au premier but de la saison de Romelu Lukaku (88e) et à un coup de tête de Danilo D'Ambrosio (89e).

Mais c'était sans compter sur un Franck Ribéry des grands soirs. Le Français, 37 ans, a fait sauter le verrou interiste par deux fois avec ses dribbles chaloupés et ses passes bien dosées pour libérer Gaetano Castrovilli (57e) et Federico Chiesa (63e).

Bien muselé par Caceres, Lukaku avait peiné à s'illustrer pendant le reste de la rencontre et avait manqué un face à face avec Dragowski à la 72e minute. Après le but d'ouverture florentin signé Christian Kouamé (3e), son équipier Lautaro Martinez avait permis à l'Inter de prendre les commandes avec un frappe à distance (45e+2) et un tir dévié contre son camp par Ceccherini (52e).

Dos au mur, Antonio Conte a sorti l'artillerie lourde en fin de match pour renverser la situation en faisant entrer Achraf Hakimi (65e), Arturo Vidal (74e), Radja Nainggolan (74e) et Alexis Sanchez (78e). Des choix payants qui ont permis aux Nerazzurri de mettre la pression dans le camp toscan et de finalement repartir avec les trois points grâce au 34e but en 51 matches avec l'Inter de Romelu Lukaku (88e) et à un coup de tête de Danilo D'Ambrosio (89e).