Romelu Lukaku, champion avec l'Inter : "La plus belle année de ma carrière !"

L’Inter fait un pas de géant vers le titre en battant Crotone, Lukaku passeur décisif - Série... L’Inter a fait un nouveau pas de géant vers le Scudetto samedi en s’imposant 0-2 face à la lanterne rouge Crotone lors de la 34e journée de Serie A. Un succès obtenu grâce à un but de Christian Eriksen, servi après un remarquable travail dos au but de Romelu Lukaku à la 69e minute, et à un goal tardif d’Achraf Hakimi (90e+3).