Romelu Lukaku buteur, s'impose pour sa première sous le maillot de l'Inter

L’inter s’est imposé 4-0 assez facilement pour la première de Romelu Lukaku qui a marqué son premier but en match officiel.

C’est un Romelu Lukaku concentré qui s’est présenté sur la pelouse de l’Inter de Milan qui recevait Lecce dans le dernier match de la 1ère journée de Série A. A noter qu’il n’y a pas de trace de Mauro Icardi sur la feuille de match.

Antonio Conte a choisi d’évoluer en 3-5-2 et donc d’adjoindre un coéquipier sur le devant de l’attaque à Lukaku en la personne de Martinez.

Si derrière, l’Inter a connu quelques soucis défensifs, devant ça a plutôt bien fonctionnée. Car en première mi-temps, l’Inter a planté deux buts via Brozovic à la 21ème (tir enroulé magnifique) et Sensi à la 24ème.

En seconde période, les Nerazzurri dominent, mais Lecce ne se laissent pas faire et pose quelques problèmes à l’Inter. Mais c’est l’Inter qui va avoir le dernier mot. Car il fallait bien que Lukaku marque pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. À la 60ème, l’ancien buteur de Manchester United a débloqué son compteur but en suivant bien une frappe repoussée de Martinez. Le meilleur buteur des Diables Rouges a marqué lors de ses débuts en championnat pour ses quatre derniers clubs (West Bromwich Albion, Everton, Manchester United et l’Inter).

En fin de match, Antonio Candreva a lui aussi participé au spectacle en plantant le 4ème via une superbe frappe. A noter la carte rouge de Farias pour Lecce.

Avec cette victoire 4-0, Antonio Conte envoie un premier bon message à ses adversaires. Il faudra compter sur eux cette saison et sur leur nouvel attaquant.