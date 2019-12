Remplaçant en début de match, Mertens offre un assist à Milik, mais Naples s'incline face à Parme

Pour la première de Gennaro Gattuso à la tête des vice-Champions d'Italie, Naples a été battu à domicile (1-2) par Parme, ce samedi dans le cadre de la seizième journée de Serie A.

Dries Mertens, renvoyé sur le banc par la légende de l'AC Milan, est monté sur la pelouse à la 63ème et a offert un assist à Arek Milik une minute plus tard. Mais dans les arrêts de jeu de la rencontre, l'Ivoirien Gervinho a inscrit le but de la victoire des Parmesans.

Battus pour la cinquième fois de la saison en championnat, les Napolitains alignent un huitième match sans victoire en Serie A et laissent la septième place à leur adversaire du jour.

La rencontre a très mal débuté pour Gennaro Gattuso, venu remplacer Carlo Ancelotti suite aux mauvais résultats de l'équipe. Une erreur individuelle de Kalidou Koulibaly a en effet permis à Parme de prendre l'avantage grâce à Dejan Kulusevski après tout juste quatre minutes. Blessé sur cette action, l'ancien Genkois a même dû quitter la pelouse.

Monté à la 63ème minute, Dries Mertens a fait mal sur son premier ballon touché pour permettre à Arkadiusz Milik d'égaliser de la tête (64'). Les tentatives désespérées de marquer le but victorieux ont inévitablement laissé des espaces derrière. Parme en a profité dans les arrêts de jeu sur une glissade de Piotr Zielinski qui a ouvert la voie à Gervinho, au départ et à la finition de l'action (93').

Le quatrième assist de la saison de Dries Mertens aura donc un goût amer. Son équipe sombre un peu plus au classement avec 21 points, soit 17 points de retard sur l'Inter qui se déplace à la Fiorentina dimanche soir.