Razvan Marin, ancien médian du Standard, quitte l'Ajax pour Cagliari

Les médias l'italiens l'annonçaient depuis quelques jours et c'est désormais officiel : Razvan Marin quitte l'Ajax pour rejoindre la botte italienne et le club de Cagliari, 14e du défunt championnat. Selon Sky Italia, le médian roumain serait prêté pour une saison avec une option d'achat obligatoire avoisinant les dix millions d'euros. Taulier du Standard, Marin avait quitté Sclessin pour l'Ajax à l'aube de l'été 2019, mais ne s'est jamais réellement imposé chez les Ajacides, ne disputant que 17 matches pour 0 but et 2 passes décisives. Nouveau challenge donc pour le médian de 24 ans qui tente sa chance en Italie.