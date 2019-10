Ranieri veut "sauver" la Sampdoria, dernière de Serie A

Claudio Ranieri a déclaré mardi venir à Gênes pour "sauver" la Sampdoria, qui occupe la 20e et dernière place du classement de la Serie A après un début de saison catastrophique.

"Mon objectif est de sauver l'équipe. Je crois qu'il faut faire rêver les fans. Nous sommes derniers, mais cela n'est pas la vraie valeur de cette équipe. Nous devons d'abord restaurer notre confiance en soi. Les contes de fées sont d'abord le résultat d'un travail acharné", a déclaré lors d'une conférence de presse l'entraîneur italien, nommé samedi en remplacement d'Eusebio di Francesco.

Ranieri, avait déjà remplacé Di Francesco il y a sept mois, à la tête d'un autre club italien, la Roma.

Hasard du calendrier, il dirigera son premier match sur le banc de la Sampdoria face aux Giallorossi. Double hasard, ce sera aussi le 68e anniversaire de Ranieri.

"Ce n'est pas un tout à fait un hasard pour moi, a-t-il déclaré, je suis heureux de débuter face à la Roma dont je suis un grand fan. Mais le professionnalisme passe avant tout".

Ranieri a également déjà entraîné Chelsea, Valence, Monaco, l'Atletico Madrid, l'Inter Milan, la Juventus et Naples. Il reste dans les mémoires pour avoir été l'entraîneur de Leicester City lors de leur titre surprise de 2016, en Premier League.

Cette année, la Sampdoria n'a remporté qu'un match en sept rencontres. Elle pointe à seize points du leader la Juventus et à deux de son grand rival, l'autre club de de la ville: le Genoa, avant-dernier.

Les "blucerchiati", surnom des joueurs de Sampdoria aux maillots bleu et blanc cernés de la fameuse bande rouge et noire, n'ont été sacrés champions d'Italie qu'une seule fois en 1991 et furent finalistes de la Ligue des champions l'année suivante.