Ranieri émet des réserves quant à une reprise des entraînements en Serie A

Alors qu'on évoque une reprise des entraînements début mai en Serie A, l'entraîneur de la Sampdoria Claudio Ranieri a fait part de ses réserves quant à une reprise de la compétition.

"Je ferai ce qu'on me dira de faire, sans dire si c'est bien ou mal. Mais les footballeurs sont des moteurs de Formule 1, il faut les pousser au maximum. Est-ce qu'un mois d'entraînement sera suffisant pour ensuite jouer trois matches par semaine ? ", a déclaré Ranieri à Radio1.

"Vous voulez qu'on reprenne ? Parfait ! Reprenons, mais pourquoi ne pas envisager de pouvoir faire cinq changements par match (au lieu de trois, ndlr)?", poursuit le technicien italien de 68 ans, qui a rappelé les inquiétudes des experts médicaux concernant les problèmes cardiaques probablement causés parle Covid-19.

La Sampdoria est le club italien le plus touché par le coronavirus, avec sept joueurs et deux membres du staff infectés. "Ils ont plus ou moins bien récupéré", dit Ranieri. "C'est une maladie dont on ne connaît pas les conséquences. J'ai un joueur qui a été testé positif puis négatif. Il a repris des entraînements légers chez lui et il est de nouveau positif. Nous devons être très prudents".

Neuf autres joueurs de Serie A ont été infectés par le Covid-19. Le championnat est suspendu depuis le 9 mars, alors qu'il reste 12 matches à jouer.