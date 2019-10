Radja Nainggolan a inscrit son premier but de la saison dimanche à l'occasion de la 8e journée de Serie A. Un but qui a lancé Cagliari vers une victoire 2-0 face à la Spal et qui permet aux Sardes de grimper à la 5e place du championnat avec 14 points.

L'ancien Diable rouge a dépoussiéré une de ses spécialités, la frappe à distance, pour faire exploser de joie ses supporters. Le 'Ninja' a récolté un ballon à 25m du but et a lâché un tir en drop qui est allé se loger dans la lucarne (9e).