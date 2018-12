Praet lance la Sampdoria vers la victoire, Monaco battu malgré un but de Tielemans

Dennis Praet et Youri Tielemans se sont illustrés ce samedi soir. Les deux anciens anderlechtois ont alimenté le marquoir avec la Sampdoria et Monaco. Avec des résultats différents : la Samp a gagné et l'ASM a perdu.



Au Stade Louis II de Monaco, Tielemans a ouvert le score d'une belle frappe croisée du droit juste avant la mi-temps contre Montpellier (43e). Il porte son total personnel à quatre réalisations. Nacer Chadli, lui aussi titulaire, a été remplacé à l'heure de jeu par Pele.



Malheureusement, l'ASM n'a pas pu conservé son avantage et s'est écroulé dans les dernières minutes. Gaëtan Laborde (81e) puis Petar Skuletic (86e) ont fait basculer la rencontre. Monaco encaisse sa 9e défaite de la saison (1-2).



Praet a inscrit son premier but de la saison (10e) avec la Sampdoria et le premier but de la victoire génoise face à Bologne (4-1). Fabio Quagliarella, auteur d'un doublé, et Gaston Ramirez ont marqué les autres buts de la Samp'.