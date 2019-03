Praet et la Sampdoria battus par l'Atalanta de Castagne

La Sampdoria Gênes et l'Atalanta Bergame, deux équipes du sub-top italien, s'affrontaient dimanche lors de la 27e journée de Serie A. Ce duel a tourné à l'avantage des Bergamasques qui se sont imposés 1-2. Timothy Castagne a participé à ce succès en montant au jeu à la 87e minute alors qu'en face Dennis Praet a disputé toute la rencontre.

Les faits marquants de cette rencontre se sont déroulés en deuxième période. Duvan Zapata a d'abord inscrit son 17e but de la saison pour donner l'avantage à l'Atalanta (50e). Fabio Quagliarella lui a répondu sur penalty à la 67e pour signer un 20e but en Serie A, dépassant ainsi Cristiano Ronaldo et Krzysztof Piatek (19 buts) en tête du classement des buteurs de Serie A. L'Atalanta a finalement marqué le but victorieux à la 77e grâce à Robin Gosens.

L'équipe de Castagne occupe momentanément la 7e position du classement avec 44 points. la Sampdoria est 9e avec 39 unités.

Toujours sur le coup de 15h, l'Inter de Radja Nainggolan affrontait la SPAL. Sans le médian belge, blessé au mollet, les Nerazzurri ont disposé de la SPAL 2-0 et sont 4e de Serie A avec 50 points. Un point les sépare de l'AC Milan (3e) qu'ils retrouveront dimanche prochain lors du derby.