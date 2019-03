Praet et la Samp' battent l'AC Milan après une grosse boulette de Donnarumma

La Sampdoria s'est imposée 1-0 face à l'AC Milan dans le stade Marassi samedi soir lors de la 29e journée de Serie A. Dennis Praet a disputé toute la rencontre dans les rangs des Génois. La 'Samp' monte à la 8e place du championnat avec 45 points, à six longueurs de l'AC Milan et de sa 4e place qualificative pour la Ligue des Champions.

Les 'Blucerchiati' ont pris directement l'ascendant dans cette rencontre. Après moins d'une minute de jeu, le pressing de Grégoire Defrel a poussé le gardien milanais Gianluigi Donnarumma à l'erreur. Sa tentative de passe a rebondi sur l'attaquant français et a terminé au fond des filets.

La Sampdoria ne s'est pas contentée de ce but et a poussé pendant toute la première période pour en inscrire un deuxième. Sans succès. En deuxième période, l'AC Milan a montré du répondant et a fait jeu égal avec son adversaire, se procurant plusieurs opportunités d'égaliser. L'équipe de Gennaro Gattuso a toutefois dû se résigner à une deuxième défaite consécutive.