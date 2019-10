Pour son premier match en tant que coach du Genoa, Thiago Motta...marque l'histoire de la Serie A

L'histoire avait tout pour être belle. Thiago Motta, fraîchement retraité, venait d'être nommé coach du Genoa, équipe pour laquelle il avait joué en 2008-2009. Samedi soir, le début de la cohabitation entre le médian italien et le club de Gênes a pris des proportions idylliques. Mené, 0-1 à la mi-temps par Brescia, le nouveau technicien des locaux n'a pas tergiversé. Il a réalisé ses trois changements dans les vingt premières minutes de la seconde mi-temps. Monte alors au jeu le trio Agudelo, Pandev, Kouame.

Rien de bien spécial jusque là. Sauf que ces trois joueurs vont radicalement changer le cours de la partie et chacun...marquer un but. Faites le calcul, résultat final 3-1 avec trois changements gagnants de la part de Motta. C'est d'ailleurs la toute première fois de l'histoire de la Serie A que trois remplaçants inscrivent un but lors du même match. Alors de la chance ou du flair de la part de Thiago Motta ?