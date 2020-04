Pour la Lazio, le football est "discriminé"

"On se sent discriminés", a assuré lundi Igli Tare, le directeur sportif de la Lazio Rome, au lendemain de l’annonce par le gouvernement italien d’un report de la date de reprise des entraînements collectifs. "A la lumière des décisions prises, la sensation est celle d’être discriminés", a déclaré Tare à la radio du club romain.

Dimanche, le gouvernement italien a autorisé la reprise d’entraînements individuels à partir du 4 mai, mais uniquement pour les sports individuels. Pour les sports collectifs, la reprise se fera le 18 mai "au mieux", comme l’a précisé le ministre des Sports Vincenzo Spadafora.

"J’ai entendu hier le ministre des Sports dire qu’il fallait penser à la protection de la santé. Mais ensuite on les (les footballeurs) envoie courir dans les parcs au milieu des gens, au lieu de le faire dans des centres d’entraînement avec de bonnes conditions", a déclaré Tare, dont le club pousse depuis des semaines pour la reprise du championnat, interrompu depuis le 9 mars. "Je ne sais pas quel est son objectif, certainement pas d’aider le football", a conclu le dirigeant albanais.

Marco Parolo, milieu de terrain de la Lazio, s’est lui aussi exprimé sur la radio du club et a estimé que les footballeurs étaient "pénalisés". "Nous ne nous attendions pas à cette décision. Je ne comprends pas pourquoi nous, footballeurs, qui nous entraînons en extérieur, ne pouvons pas reprendre normalement nos séances", a-t-il dit.

"Formello (le centre d’entraînement de la Lazio, ndlr) est équipé de cinq terrains. En se répartissant, on peut éviter les contacts et on peut varier les horaires des séances individuelles. Nous respectons les indications du gouvernement mais toutes les conditions sont réunies pour pouvoir reprendre l’entraînement en sécurité", a-t-il ajouté.

Au moment de l’interruption du championnat, la Lazio Rome était deuxième à un point de la Juventus, leader.