Pirlo commente les rumeurs sur un départ de Ronaldo : "C’est normal après une élimination"

Les rumeurs sur un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ont fait grand bruit vendredi en Espagne, trois jours après l’élimination inattendue de la Juventus en Ligue des Champions. Samedi, avant le match des Turinois contre Cagliari, le coach des Bianconeri Andrea Pirlo est revenu sur cette élimination européenne mais aussi sur la situation de son joueur phare.

Pirlo n’est pas étonné des critiques reçues par son joueur, engagé justement pour briller en Europe mais incapable d’accompagner la Vieille Dame plus loin que les quarts de finale lors de ces trois dernières années. "C’est normal qu’il soit déçu. C’est le cas de toute l’équipe d’ailleurs. C’est normal aussi qu’il y ait toutes ces rumeurs après une élimination. C’est la personne le plus importante au monde avec Messi quand on parle de football. C’est normal que l’on parle de lui. Mais n’oublions pas qu’il a toujours été là. Il a marqué 90 buts en 100 matches avec la Juventus (NDLR : 92 en 122 matches). Il a toujours montré sa valeur. Cela peut arriver qu’il y ait un match où il ne marque pas. Cela arrive à beaucoup de joueurs mais quand c’est avec lui, ça fait tout simplement moins de bruit."

Inexpressif comme à son habitude, Pirlo n'a pas paru inquiété par ces rumeurs. Il veut désormais que l’ambiance devienne plus sereine afin de viser un 10e titre consécutif en Serie A. "Il faut aller chercher le meilleur de nous-mêmes dans ces moments difficiles. Et je suis certain que nous le ferons tout de suite. On veut repartir à zéro avec l’envie de montrer que nous sommes la Juventus. Nous voulons nous battre pour la victoire du Scudetto jusqu’au dernier match."