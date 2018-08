Pierre-Yves Ngawa, l'un des Belges d'Avellino, en faillite, se relance à Pérouse

Malgré la récente faillite de l'US Avellino, Pierre-Yves Ngawa a réussi à se recaser et poursuivra sa carrière en Serie B (D2 italienne). Le défenseur de 26 ans a en effet signé un contrat de trois saisons avec Pérouse.

Formé au Standard de Liège, Pierre-Yves Ngawa a porté le maillot de Saint-Trond (2011-2013), du Lierse (2014-2015) et de OH Louvain (2015-2017). Il va désormais découvrir un troisième club étranger après ses passages à Ujpest FC (sous forme de prêt lors de la saison 2013-2014) et à Avellino.

Outre Pierre-Yves Ngawa, les Belges Benjamin Mokulu, Reno Wilmots, Andy Kawaya et Soufiane Bidaoui sont toujours sur la liste des transferts de l'US Avellino.