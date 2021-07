Pepe Reina chante caché sous le costume du pingouin dans Mask Singer (vidéo)

Les sportifs parviennent à nous surprendre parfois ! Pepe Reina fait partie de ceux-là. Le gardien de la Lazio de Rome a participé à la célèbre émission Mask Singer version espagnole.

Le principe : des célébrités chantent, cachées sous un costume et un jury doit découvrir l’identité des chanteurs et chanteuses. Le but : parvenir à maintenir son identité secrète le plus longtemps possible.

Le gardien de la Lazio a entonné une chanson espagnole avec des danseurs de Flamenco autour de lui avant d’être découvert pour la plus grande surprise du jury.

Pepe Reina a twitté son passage avec une petite légende pleine d’humour : "Je pense sérieusement si la prochaine étape ne serait pas l’Eurovision. Cela a été un privilège de pouvoir participer à l’émission. Votre pingouin flamenquiste vous embrasse."

On peut également noter les participations de La Toya Jackson, José Manuel Calderon. L'an dernier Jorge Lorenzo avait participé à l'édition deux de l'émission.