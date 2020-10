Pas d'accord entre l'Inter et Cagliari, Nainggolan contraint de rester chez les Nerazzurri

La relation entre Radja Nainggolan et l'Inter Milan n'a décidément rien d'un long fleuve tranquille. Transféré en cité milanaise en 2018, le Ninja y avait disputé une saison, sans forcément laisser un souvenir impérissable, avant de quitter les Nerazzurri et d'être prêté à son club d'origine, Cagliari.

Des Sardes chez qui Nainggolan a retrouvé son niveau de jeu, sa grinta et cette inépuisable rage de vaincre qu'il cultive depuis ses débuts. De retour à l'Inter après une saison et convaincu qu'il n'est considéré là-bas que comme une simple 5e roue du carrosse, Nainggolan poussait sa direction à le laisser retourner à Cagliari.

Malheureusement, malgré un accord entre les Sardes et le Ninja, les deux clubs, eux, ne sont jamais parvenus à se mettre d'accord et Nainggolan est donc "contraint" de rester à l'Inter pendant au moins six mois de plus. On espère pour lui qu'il parviendra à faire son trou dans l'entrejeu milanais.