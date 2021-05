Onzième assist en Serie A pour Romelu Lukaku, de retour sur la pelouse face à la Roma

Inter - Roma : 2-0 par Matias Vecino, onzième assist pour Romelu Lukaku - Serie A - 12/05/2021 Laissé au repos face à la Samp', Romelu Lukaku a retrouvé sa place de titulaire et ajouté un onzième assist (dix selon certaines sources, onze selon les statisticiens d'Opta et Romelu himself !) à sa collection 2020-2021 en délivrant une passe décisive à Matias Vecino (20' 2-0). Il a également trouvé le chemin des filets à 21 reprises cette saison.