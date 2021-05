Officiel : Massimiliano Allegri de retour comme T1 de la Juventus

Coup de tonnerre en Italie ! Massimiliano Allegri fait son retour à la Juventus de Turin. Il devient le nouveau T1 de la Vieille Dame. Il remplace Andrea Pirlo, remercié ce vendredi matin.

Nommé entraîneur de l’équipe première l’été dernier après avoir entraîné les U23, Pirlo n’a clairement pas rempli les objectifs cette saison, en décrochant notamment une place en Ligue des Champions lors de la dernière journée de Serie A avec cette quatrième place. L’équipe a également raté sa saison en C1 en étant éliminé par Porto, au stade des 8e de finale. Un bilan évidemment bien trop faible pour répondre aux ambitions que le club a fixé. Avec autant de qualités dans un groupe, Pirlo devait faire mieux.

Allegri effectue donc son deuxième passage à Turin. Sans poste depuis son départ en 2019 (à l’époque, c’est Sarri qui l’a remplacé), le tacticien italien était également cité du côté du Real Madrid et de l’Inter Milan.

Un retour aux sources donc pour celui qui avait mené la Juventus en finale de Champions League en 2015 et en 2017, tout en continuant à écraser la concurrence après les années sous Antonio Conte en remportant cinq championnats d'Italie de suite (entre 2015 et 2019). Deux ans après son départ, les dirigeants turinois comptent donc sur un ancien de la maison pour relancer une équipe qui en a bien besoin et relancer un club sous le feu des critiques suite à la création de la Super League. Il y a du travail !