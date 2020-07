Noyau serein, Cristiano Ronaldo en feu : la recette du sacre de la Juventus

Rapidement, la Lazio Rome, avec son buteur maison Ciro Immobile , est venue se frotter à la Juve. Bien inspiré, et après un mercato estival costaud, l'Inter Milan de Romelu Lukaku entre dans la danse également. Un doute s'installe et persiste : l'heure de la fin du règne de la Vieille Dame a-t-il sonné ?

Le mercato n'avait pas déréglé le noyau : Joao Cancelo (Manchester City), Leonardo Spinazzola (AS Rome), Moise Kean (Everton FC) et surtout Mario Mandzukic (Al Duhail) sont les gros départs; Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam), Danilo (Manchester City), Aaron Ramsey (Arsenal), Gianluigi Buffon (PSG) et Adrien Rabiot (PSG) les grosses arrivées.

Transféré en juillet 2018 du Real Madrid vers la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo n'a pas changé son fusil d'épaule. Son sens du placement (et du but) est affûté, autant poursuivre. Bien décidé à quitter la guéguerre 'espagnole' avec Lionel Messi , CR7 cartonne en Serie A.

Maurizio Sarri prophète en son pays

Maurizio Sarri est un personnage. Un vrai. Le truculent italien, actif dans le secteur bancaire, quitte définitivement le costume pour le training d'entraineur en 2002. Le succès arrive principalement entre 2012 et 2015 à Empoli, où il tape dans l'oeil du Napoli.

Il explose ensuite aux yeux du grand public chez les Napolitains. Son football offensif, les combinaisons rapides dans les espaces : la patte Sarri est clairement affichée et elle séduit de nombreux observateurs. Vice-champion d'Italie en 2016 et 2018, derrière la Juventus naturellement, il tente sa première aventure à l'étranger la saison dernière à Chelsea.

Un seul exercice pour l'entraineur chez les Blues, mais le titre en Europa League à la fin de celui-ci. Il ne se plait pas en Angleterre et répond à l'appel de la Juventus. Le caractériel coach débute par une défaite en Supercoupe d'Italie (face à la Lazio Rome) et connait le même sort en Coupe d'Italie (face à Naples) quelques mois plus tard. La pression ? Il ne connait pas. Il affiche clairement sa sérénité, notamment lors de conférences de presse, et contre-attaque régulièrement avec des propos tranchants.

De fait, il savait où il allait. Ce neuvième titre pour la Juve, c'est aussi le tout premier de Sarri au haut niveau italien. Un soulagement qui pourra lui permettre de se consacrer désormais au fameux 'beau jeu' tant attendu mais trop souvent mis de côté pour laisser place à l'efficacité durant la saison.