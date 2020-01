Neuvième succès de rang pour la Lazio, qui revient à trois points de l'Inter et de la Juve

Ciro Immobile - © MIGUEL MEDINA - AFP

Brescia 1-2 Lazio | Late Immobile Goal Seals Win! | Serie A TIM - 05/01/2020 Ciro Immobile clinched a late winner over 10-man Brescia in the 91st minute. Mario Balotelli opened the scoring for the hosts after 18 minutes. This is the official channel for the Serie A, providing all the latest highlights, interviews, news and features to keep you up to date with all things Italian football. Subscribe to the channel here! https://bit.ly/2OM2Eax Find out more about the Serie A at: http://www.legaseriea.it/en/ Questo è il canale ufficiale della Serie A, dove potrai avere accesso ai momenti salienti, alle interviste, alle notizie e alle funzionalità del momento per rimanere aggiornato sulle ultime novità del campionato. Iscriviti qui al canale! https://bit.ly/2OM2Eax Per maggiori infomazioni sulla Serie A: http://www.legaseriea.it/it