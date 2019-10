Naples s'impose à Vérone, Dries Mertens joue 15 minutes

Le Napoli est sorti victorieux 2-0 de son match contre le Hellas Vérone samedi lors de la 8e journée de Serie A. Dries Mertens a débuté la rencontre sur le banc mais est monté au jeu à la 76e minute pour remplacer Lorenzo Insigne.

Ses équipiers avaient alors fait le plus dur face à une équipe de Vérone qui aurait pu mener au score si Alex Meret n'avait pas sorti le grand jeu devant sa cage. Arkadiusz Milik a ouvert le score à la 37e et évité aux siens de sombrer dans le doute. Il a ensuite remis le couvert en deuxième période pour mettre les siens à l'abri.

Au classement, Naples (16 pts) reste 4e mais revient dans le sillage de l'Atalanta (3e, 17 pts). La Juventus (19 pts) et l'Inter (18) jouent samedi soir et dimanche et peuvent reprendre une avance confortable.

Naples est attendu mercredi par un déplacement à Salzbourg à l'occasion de la 3e journée de Ligue des Champions, dans le même groupe que Genk.