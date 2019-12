Naples s'enfonce encore plus dans la crise après sa défaite contre Bologne, Mertens joue 25 minutes

La crise du Napoli s'est prolongée dimanche soir au stade San Paolo lors de la défaite 1-2 des 'Partenopei' face à Bologne à l'occasion de la 14e journée de Serie A. Les Napolitains ont signé un 8e match sans victoire toutes compétitions confondues, un 6e si l'on ne considère que les rencontres de Serie A. Initialement sur le banc, Dries Mertens est monté au jeu à la 65e minute mais n'est pas parvenu à aider ses équipiers.

Naples pensait avoir fait le plus dur en première période en ouvrant le score grâce à Fernando Llorente (41e). Mais les carences de l'équipe de Carlo Ancelotti ont émergé en deuxième période lorsqu'Andreas Skov Olsen a égalisé (58e). Naples a bien tenté de reprendre l'avantage avec notamment une frappe à distance dangereuse de Dries Mertens et une grosse opportunité manquée par le Diable Rouge.

Bologne s'est lui montré beaucoup plus adroit face au but et a parfaitement conclu une jolie combinaison avec le but du 1-2 signé Nicola Sansone (80e). Dans les arrêts de jeu de la rencontre, Llorente a bien cru égaliser mais son but a été annulé après intervention du VAR pour un hors-jeu. Au classement, Naples ne compte que 21 points après 14 journées soit 16 de moins que l'Inter, leader du championnat.

En Allemagne, Koen Casteels s'est lui aussi incliné 2-3 avec Wolfsburg face au Werder Brême. Le gardien belge s'est retourné sur les frappes de Rashica (13e et 83e) et de Bitencourt (39e) alors que ses équipiers Weghorst (36e) et William (73e) ont marqué pour les Loups. Au classement, Wolfsburg perd du terrain sur le train de tête. Il est désormais 9e avec 20 points.