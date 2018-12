Naples maîtrise facilement Frosinone sans Mertens, laissé au repos avant Liverpool

Le Napoli s'est défait sans problèmes de Frosinone (4-0) ce samedi après-midi lors de la 15ème journée du championnat d'Italie. Au même titre que d'autres titulaires habituels, Dries Mertens est resté sur le banc toute la rencontre, lui qui avait eu du temps de jeu dans chacun des 14 matches précédents.

Face à l'avant-dernier de Serie A, Naples a rapidement débloqué la situation en trouvant la voie du but dès la 7ème minute via Piotr Zielinski. Adam Ounas a porté l'avance des Partenopei à deux buts juste avant la pause (40'). Arkadiusz Milik s'est chargé de terminer le travail grâce à un doublé (68' et 85').

Au classement, les hommes de Carlo Ancelotti restent à 9 points de la Juventus mais comptent désormais une avance de six points sur le troisième, l'Inter, battu justement par les Turinois vendredi soir.

Les Napolitains peuvent donc préparer sereinement le déplacement important de mardi soir à Anfield Road pour un duel crucial face à Liverpool en vue d'une qualification en huitièmes de finale de Champions League.