Naples – Juventus : Les compos (LIVE commenté 20h45)

Sarri à Naples, c’est le retour de l’idole et du maudit. Pendant ses trois saisons au pied du Vésuve, le technicien toscan a bâti une équipe qui jouait un football magnifique et il était adoré du public du stade San Paolo.

Puis il est parti à Chelsea et, bien plus grave aux yeux des tifosi, a ensuite rejoint la Juventus, l’ennemi absolu, le club haï. Dès sa conférence de presse de présentation en juin, Sarri, qui était absent pour cause de pneumonie lors du match aller à Turin, avait été interrogé sur ce retour à Naples.

"S’ils m’applaudissent, ça sera un geste d’amour. Et s’ils me sifflent, ça sera aussi un geste d’amour", avait-il assuré.

Les applaudissements sont possibles et les sifflets sont probables. Mais plus qu’à Sarri, Naples doit aussi penser à son redressement. Seulement 11e en Serie A, le Napoli a connu quatre défaites en cinq matches de championnat depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc.

Mais mardi en Coupe d’Italie, Naples a fait tomber la redoutable Lazio Rome et a envoyé quelques signaux encourageants. Sarri de son côté revient en leader, la Juventus comptant quatre points d’avance sur l’Inter Milan, qui recevra Cagliari dimanche.

"Naples est une équipe forte. Je connais bien ces joueurs et je sais qu’ils ont de grandes qualités", a-t-il déclaré cette semaine avant de parler de son état d’esprit. "Ça n’a pas été une expérience normale. Ça a été une expérience très forte. Du point de vue humain, c’est particulier", a-t-il reconnu.