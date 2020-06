Naples-Juventus : La Coupe après le record pour Dries Mertens ? (LIVE vidéo 21H)

Naples ou la Juventus ? L’Italie attribue mercredi à Rome (21h00) avec la Coupe son premier trophée de l’après-Covid, à l’issue d’une finale disputée à huis clos et qui portera une forte charge symbolique.

Si le Bayern Munich, qui peut être sacré champion d’Allemagne mardi ou mercredi, traîne un peu en route, la Coupe d’Italie pourrait même être le premier trophée décerné en Europe depuis l’interruption des grandes compétitions au mois de mars, quand le coronavirus avançait inexorablement.

L’Italie a été parmi les pays les plus durement frappés (plus de 34.000 morts) mais la situation sanitaire est désormais satisfaisante et, comme presque tous les secteurs d’activité dans la Péninsule, le football d’élite a pu reprendre.

Il l’a fait dans des conditions particulières, bien sûr, et c’est dans le silence du huis clos que se sont jouées le week-end dernier les demi-finales retour de Coupe (Juventus-AC Milan et Naples-Inter Milan), les premiers matches disputés depuis trois mois.

Le ministre des Sports Vincenzo Spadafora avait souhaité que la reprise soit accessible au plus grand nombre de téléspectateurs, en clair, et c’est pour cette raison que la Coupe a été privilégiée.

Diffusées sur la Rai, les deux demi-finales retour ont attiré respectivement plus de huit millions et plus de sept millions de téléspectateurs.

Et mercredi, le duel auquel se livreront au Stade Olympique de Rome la Juventus de Cristiano Ronaldo et le Napoli de Dries Mertens, pourrait réunir plus de 10 millions de tifosi devant les écrans.

Meilleur ennemi

Le trophée sera brandi par le capitaine victorieux devant des tribunes vides et en l’absence du président de la République Sergio Matarella. Mais le geste signifiera que le football a repris son cours et la Coupe d’Italie aura rempli son rôle et ouvert la voie à la reprise de la Serie A, dès ce week-end.

Cette finale, qui se joue 50 ans jour pour jour après "le match du siècle", comme les Italiens désignent la demi-finale de Coupe du monde remportée par leur sélection face à l’Allemagne en 1970 (4-3 a.p.), ne manque par ailleurs pas non plus d’enjeux sportifs.

Les deux entraîneurs, Maurizio Sarri pour la Juventus et Gennaro Gattuso pour Naples, sont ainsi à la recherche de leur premier trophée en Italie.

Le match a aussi des airs de revanche pour le Napoli et ses fans, qui n’ont jamais vraiment pardonné à Sarri, leur ancien coach et idole, d’avoir rejoint la Juve, le rival détesté.

Trois fois deuxième derrière la Juve lors des quatre dernières saisons, Naples fait aussi figure de meilleur ennemi du club turinois, et l’a même privé de la Coupe lors de leur dernier affrontement en finale, en 2012.

Mais en face, il y a avec Cristiano Ronaldo un vrai spécialiste des finales. Le Portugais, très moyen vendredi contre l’AC Milan, en a disputé 30 et remporté 21.

Le quintuple Ballon d’Or a à peu près tout gagné mais pas la Coupe d’Italie et reste même sur une défaite en 1/4 la saison dernière, contre l'Atalanta.