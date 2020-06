Naples-Inter : Mertens vs Lukaku pour une place en finale (direct commenté 21h)

Après Juventus - Ac Milan, place à la deuxième demi-finale de la Coupe d'Italie. Au programme, un alléchant Naples-Inter, duel qui devrait tenir toutes ses promesses. Pour rappel, le match aller s'était soldé sur une courte victoire 0-1 des Napolitains grâce à une merveille de frappe enroulée de Fabian Ruiz. Les Intéristes, qui n'ont plus disputé de finale de Coupe d'Italie depuis 2011, voudront donc inverser la tendance et venir à bout de Naples, malgré ce débours d'un but.

Deux Belges devraient être de la partie, un de part et d'autre. Côté local, Dries Mertens devrait, comme souvent, être titulaire alors que du côté des Nerazurri, Romelu Lukaku devrait être le fer de lance offensif. Quel Belge parviendra à prendre le dessus et se qualifier pour la finale ? Elément de réponse dès 21 heures.