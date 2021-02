Naples fait la différence sur penalty face à la Juventus et se replace au classement

Dans le choc de cette 22e journée de Serie A, le Napoli recevait la Juventus. Sans Dries Mertens, toujours blessé, les hommes de Gattuso se sont imposés sur la plus petite des marques (1-0) grâce à un penalty d’Insigne à la 31e.

Le début de match est assez animé et les deux équipes se créent quelques situations sans toutefois se révéler très dangereuses. La Juventus dicte le tempo de la rencontre mais le rythme se ralentit très vite et les occasions se font rares.

A la 30e, le Napoli se voit octroyer un penalty pour un coup de coude de Chiellini sur Rrahmani. Insigne ne se fait pas prier et trompe Szczesny d’une frappe dans la lucarne gauche.

Par la suite, plus rien à se mettre sous la dent hormis un coup-franc dangereux pour la Juventus dans le temps additionnel, envoyé directement dans le mur par Ronaldo.

En deuxième mi-temps, la Vieille Dame revient avec d’autres intentions. La tête de Morata passe à côté du but napolitain (46e). Une minute plus tard, la frappe de Cristiano Ronaldo n’est pas cadrée non plus.

Le Portugais est à nouveau dangereux à la 49e, mais sa déviation dans le petit rectangle termine dans les gants de Meret. A la 52e, le quintuple ballon d’or envoie un coup-franc au-dessus de la barre.

Les Bianconeri poussent mais le Napoli résiste. Meret est à la bonne place pour repousser une frappe de Chiesa (56e). Morata pense égaliser mais son but est annulé pour un hors-jeu de Chiellini au préalable.

Alex Sandro tente sa chance à son tour mais sa frappe est trop croisée (67e). A la 74e, les hommes d’Andrea Pirlo sont à nouveau dangereux. Après un contre rondement mené, Cristiano Ronaldo tente de croiser sa frappe mais Meret est une nouvelle fois au bon endroit.

Le portier napolitain est également tout heureux de voir la frappe de Chiesa filer à côté (84e). Quelques minutes plus tard, Meret sort une nouvelle parade devant Morata. A la 90e, Ronaldo place une tête dans les bras du gardien.

Malgré les six minutes de temps additionnel, la Vieille Dame ne parvient pas à égaliser et Naples remporte ce duel au sommet 1-0. La Juventus peut nourrir des regrets après avoir été l’équipe la plus dangereuse sur la pelouse et ne prépare pas de la meilleure des façons son huitième de finale de Ligue des Champions qui aura lieu mercredi 17 février face à Porto.

Au classement, Naples revient à deux longueurs de son adversaire du jour et se retrouve quatrième avec 40 points. La Juventus reste troisième avec 42 points.