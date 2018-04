Naples et Mertens s'écroulent à Florence et voient le titre s'éloigner

Vainqueur 0-1 face à la Juventus la semaine dernière, le Napoli avait réveillé l'enthousiasme de toute une ville en revenant à un point de la 'Vieille Dame' et en continuant à rêver de titre.

Une semaine plus tard, c'est la soupe à la grimace pour les 'Azzurri', battus 3-0 face à la Fiorentina et désormais relégués à quatre points des 'Bianconeri'. Héros face à la Juventus avec un but de la tête à la 90e, Kalidou Koulibaly a vu le revers de la médaille ce dimanche en se faisant exclure après huit minutes de jeu seulement.

L'ancien joueur de Genk a ainsi lancé les Florentins vers la victoire. Le bourreau des Napolitains s'appelle Giovanni Simeone, fils de l'entraîneur de l'Atletico Diego, et auteur d'un triplé. L'attaquant argentin a fait 1-0 à la 34e minute en plaçant entre les jambes de Reina avant de récidiver en deuxième période des suites d'un corner (62e). Il a finalement planté un troisième but en contre dans les arrêts de jeu (90e+3) Peu sollicité, Dries Mertens a quitté la pelouse à la 58e minute.

Gagnante 2-3 dans la douleur sur la pelouse de l'Inter samedi soir, la Juventus sourit et peut voir venir avant le tryptique final qui la verra affronter Bologne, la Roma et le Hellas Vérone.