Naples : Dries Mertens buteur lors de la victoire à Benevento, débloque son compteur en 2021

Dries Mertens est bel et bien de retour ! Après avoir disputé 30 minutes de jeu en Europa League jeudi, il a été titularisé face à Benevento et a inscrit le premier but du match remporté 2-0 par les Napolitains. Esseulé dans le petit rectangle, Dries a poussé la balle d'un extérieur du pied dans les filets. Politano a inscrit le deuxième alors que Koulibaly a écopé d'un carton rouge (deux jaunes) sans conséquence dans ce match.

Il faisait partie de la longue liste des Diables blessés ces dernières semaines et mois, Dries Mertens rassure de la meilleure des manières. Le Belge avait déjà terminé l’année 2020 loin des terrains, il était revenu pour quelques matches avant de se blesser de nouveau, à la cheville. Son retour en forme est une très bonne nouvelle pour Naples mais aussi pour les Diables à quelques semaines du prochain rassemblement.