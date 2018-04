Naples bat la Juve en fin de match et reste en course pour le titre, Mertens joue une heure

Le club de Naples a frappé fort dans le Calcio ce dimanche soir! L'équipe de Dries Mertens, sorti à l'heure de jeu, a remporté son affrontement avec la Juventus (0-1). Cette victoire survenue en fin de rencontre grâce à un but de Koulibaly, bien servi par Callejon, permet aux Napolitains de revenir à un petit point des Bianconeri et surtout cette victoire leur évite de voir la Juve prendre trop d'avance à quatre matches de la fin de la saison. Il s'agit seulement de la troisième défaite de la Juventus cette saison, la seconde à domicile. Sans doute une des raisons pour laquelle les joueurs de Naples ont littéralement exulter au coup de soufflet final.

Le Napoli a fait preuve de patience durant cette rencontre. Dominateur discret en première période, le club campanien n'a pas vraiment inquiété Gianluigi Buffon. Au contraire, c'est la Juve qui s'est créée la plus grosse occasion des 45 premières minutes avec un poteau de Pjanic (17e).

Toujours en maîtrise au niveau de la possession en deuxième période, les Napolitains ont vu la Juventus réagir et se montrer plus souvent aux avant-postes. Mais ce sont bien eux qui ont marqué la fin de match de leur empreinte. Buffon a pu intervenir sur Callejon (72e), Zielienski (83e) et Insigne (89e) mais n'a rien su faire sur le coup de tête impérial de Koulibaly, monté sur corner (90e).

Si la Juventus peut encore compter sur une longueur d'avance, elle devra être vigilante en cette fin de championnat avec notamment deux déplacements à l'Inter et à la Roma.